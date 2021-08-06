7 августа состоится турнир «Gorilla ММА Series-38: Strong Spirit»

7 августа в Санкт-Петербурге пройдёт очередной турнир организации – Gorilla ММА Series-38: Strong Spirit.

В главном бою турнира сойдутся полулегковесы Фёдор Дурыманов и боец из Кыргызстана Рамазан Маматазим Уулу.

Россиянин за свою карьеру провёл девять поединков, одержал шесть побед при двух поражениях, ещё один бой закончился ничьей. Его соперник провёл те же девять поединков, пять раз он победил, ещё в четырёх боях потерпел поражение.

Полный кард турнира:

Шамиль Гусейнов (Россия) – Амирджхон Холназаров (Таджикистан), Александр Воронов (Россия) – Хусниддин Ганиев (Узбекистан), Алишер Асамов (Узбекистан) – Никита Белов (Россия), Бекболот Кимсанбоев (Кыргызстан) – Чарна Исмаилов (Таджикистан), Магомед Магомедов (Россия) – Сыргак Уулу Абдипатта (Кыргызстан), Алексей Николаев (Россия) – Осмонбег Куканиев (Таджикистан), Владислав Кысса (Россия) – Абдрасул Уулу Нурсултан (Кыргызстан), Сергей Шаргалин (Россия) – Вадим Недоступ (Россия), Константин Глазунов (Россия) – Хасан Исаев (Россия), Мири Садыгов (Россия) – Мухаммад Холиков (Узбекистан), Фёдор Дурыманов (Россия) – Рамазан Уулу Маматазим (Кыргызстан).