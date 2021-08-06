Александр Волкановски: я хочу не просто выиграть, а выиграть ярко

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски прокомментировал предстоящий бой с Брайаном Ортегой.
«Я пришёл к тому, что сейчас мне недостаточно просто побеждать. Конечно, любая победа хороша и люди помнят победителей, но чтобы тебя точно не забыли, нужно выигрывать ярко и устраивать шоу. Во время спаррингов я всегда продумываю возможности, чтобы закончить бой досрочно. Сейчас для меня на первом месте стоит зрелищность. Я хочу не просто выиграть, а выиграть ярко. Я хочу выйти в клетку и действительно громко заявить о себе. Я хочу, чтобы люди, покидая арену, с изумленными лицами обсуждали то, что я продемонстрировал. Ортега доказал, что у него крепкий подбородок. Его тяжело финишировать, но мне нужна досрочная победа. Я хочу вырубить его, и я хочу сделать это быстро», – приводит слова Волкановски MMA Junkie.
Напомним, что два титульных боя Александер Волкановски – Брайан Ортега (полулёгкий вес) и Валентина Шевченко – Лорен Мёрфи (женский наилегчайший вес) станут главными на UFC 266. Турнир пройдёт 25 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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