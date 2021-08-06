Дана Уайт — о Джейке Поле: я сталкиваю лучших с лучшими

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможное подписание боксёра и блогера Джейка Пола.

«Я не хейтер этого парня, просто не понимаю, как может случиться так, что мы вдруг начнём работать вместе. Раздражает ли он меня? Да, невероятно раздражает. Он здесь, чтобы срубить денег, и срок годности у него чертовски короткий. Слушайте, я никогда не говорю «никогда», но очень сомневаюсь в том, что мы будем работать с Полом. Я просто не занимаюсь этим. Для таких вещей есть свой рынок, он может драться со всякими селебрити каждую неделю, и всегда найдётся сегмент населения, который захочет заплатить за то, чтобы увидеть это. Но это не то, чем занимаюсь я. Я сталкиваю лучших с лучшими. СМИ уже не следят за Полом так, как раньше. Он устаревает, ему придётся подраться с кем-нибудь знаковым, чтобы вернуть внимание. Все устали от этой чепухи: «Эй, я вешу 86 кг, хочу драться с парнями, которые весят 77 или 70 кг, с борцами, которым уже 40 грёбаных лет и которые не побеждали по три года». Теперь, если Пол хочет, чтобы настоящие СМИ воспринимали его всерьёз, ему нужно провести настоящий бой», — цитирует Уайта BJPenn.