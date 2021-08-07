Алджэмейн Стерлинг: в октябре обещаю устроить настоящее насилие

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Алджэмейна Стерлинга.
«Сегодня была первая полноценная тренировка без ограничений! В октябре обещаю устроить настоящее насилие в Абу-Даби», — подписал пост Стерлинг.
Ранее стало известно, что реванш боя Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг состоится 30 октября на турнире UFC 267.
Напомним, российский боец Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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