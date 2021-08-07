Нганну: как чемпион UFC я заслуживаю немного уважения

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о своём отношении к бою за временный титул организации между Сирилем Ганом и Дерриком Льюисом.
«Я слышал, Дана Уайт сказал, что это будет как объединение титулов IBF и WBC в боксе, но это не так – у нас одна организация, и один титул, титул UFC.
Если бы мы ответили на вызов Bellator или PFL, тогда это было бы объединение титулов. Я ждал боя, но вместо этого они решили ввести временный титул. Это стало большим сюрпризом, потому что временный титул в тяжелом дивизионе не вводили, даже когда Стипе Миочич длительное время не дрался. Получается, когда дело касается меня, от них не стоит ждать ничего хорошего, хотя думаю, как чемпион UFC я заслуживаю немного уважения. В любом случае, это меня больше не удивляет.
В конце концов, я все еще чемпион, и это мой титул – я его заслужил, мне его никто не подарил. Что они делают сейчас, не имеет никакого значения. Если кто-то заявляет, что я не хочу драться, этот человек понятия не имеет, о чем говорит», — рассказал Нганну в интервью Sirius XM.
Напомним, что Фрэнсис Нганну стал чемпионом лиги в тяжёлом весе в нынешнем году. Ожидается, что в следующий раз он выступит осенью.
В ночь на 8 августа в UFC пройдёт поединок за титул временного чемпиона в тяжёлом весе. Пояс оспорят Сирил Ган и Деррик Льюис.
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