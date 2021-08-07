Хабиб поддержал борца, который проиграл в финале Олимпиады россиянину Сидакову

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова, уступившего в финале Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по вольной борьбе россиянину Заурбеку Сидакову.
«Всевышний знает, что для нас лучше, брат. Ты проделал огромную работу — что есть, то есть. Выше голову», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/
Кадимагомедов выступает в весовой категории до 74 кг. Сидакову он уступил со счётом 7:0.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
- 7 августа 2021
-
10:39
-
10:22
-
09:15
-
01:00
-
00:18
- 6 августа 2021
-
23:09
-
22:05
-
21:05
-
20:35
-
19:29
-
18:03
-
16:01
-
14:57
-
14:01
-
12:54
-
11:46
-
10:59
-
09:30
-
08:47
-
08:33
-
02:31
-
00:53
- 5 августа 2021
-
23:51
-
22:03
-
20:56
-
19:55
-
18:47
-
17:57
-
16:23
-
15:20
-
14:12
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
11:04