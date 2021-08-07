Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб поддержал борца, который проиграл в финале Олимпиады россиянину Сидакову

Хабиб поддержал борца, который проиграл в финале Олимпиады россиянину Сидакову
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова, уступившего в финале Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по вольной борьбе россиянину Заурбеку Сидакову.

«Всевышний знает, что для нас лучше, брат. Ты проделал огромную работу — что есть, то есть. Выше голову», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Кадимагомедов выступает в весовой категории до 74 кг. Сидакову он уступил со счётом 7:0.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

Новость по теме
Фергюсон – Хабибу: беги, жирдяй, беги
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021