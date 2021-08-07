Уиттакер — о бое Гана и Льюиса: сумасшедшая битва. Сириль выглядит как настоящий монстр

Австралийский боец MMA Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от боя за титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе между Сирилем Ганом и Дерриком Льюисом. Бойцы проведут поединок в ночь на 7 августа на UFC 265 в Хьюстоне (США).

«Это будет сумасшедший бой. Ган выглядит как настоящий монстр: отличные удары, сабмишен, кардио, защита — у него всё это есть. Он определённо серьёзный оппонент. Льюис выглядит ленивым и усталым, но, тем не менее, побеждает.

Я бы предпочёл поставить на Деррика — на его победу нокаутом в любом из раундов. Думаю, ему это по силам. Ган может действовать излишне самоуверенно, а это может привести к ошибкам. Льюису в таком случае нужно будет нанести всего один удар. У него есть пять раундов, и, мне кажется, у него должно получиться», — сказал Уиттакер в видео, размещённом на странице Unibet Australia в «Твиттере».