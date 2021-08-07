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В UFC представили финальное промовидео к бою Льюис — Ган

В UFC представили финальное промовидео к бою Льюис — Ган
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В ночь с 7 на 8 августа в Хьюстоне (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 265. В главном бою вечера за титул временного пояса в тяжёлом весе сойдутся Сириль Ган и Деррик Льюис.

Финальное промо UFC 265: Льюис vs Ган:

Бойцы уже прошли процедуру взвешивания. Вес Льюиса составил 119,97 кг — он оказался почти на 8 кг тяжелее Гана, вес которого составил 112 кг.

Основной кард:

Деррик Льюис – Сириль Ган
Жозе Алдо – Педро Муньос
Майкл Кьеза – Висенте Луке
Тешия Торрес – Анджела Хилл
Сун Ядун – Кейси Кенни

Предварительный кард:

Бобби Грин – Рафаэль Физиев
Винс Моралес – Драко Родригес
Алонзо Менифилд – Эд Херман
Каролина Ковалькевич – Джессика Пенне.

Ранний предварительный кард:

Манель Капе — Оде Осборн
Майлз Джонс – Андерсон дос Сантос
Виктория Леонардо – Мелисса Гатто
Джонни Муньоз – Джейми Симмонс.

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