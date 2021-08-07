В UFC представили финальное промовидео к бою Льюис — Ган

В ночь с 7 на 8 августа в Хьюстоне (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 265. В главном бою вечера за титул временного пояса в тяжёлом весе сойдутся Сириль Ган и Деррик Льюис.
Финальное промо UFC 265: Льюис vs Ган:
Бойцы уже прошли процедуру взвешивания. Вес Льюиса составил 119,97 кг — он оказался почти на 8 кг тяжелее Гана, вес которого составил 112 кг.
Основной кард:
Деррик Льюис – Сириль Ган
Жозе Алдо – Педро Муньос
Майкл Кьеза – Висенте Луке
Тешия Торрес – Анджела Хилл
Сун Ядун – Кейси Кенни
Предварительный кард:
Бобби Грин – Рафаэль Физиев
Винс Моралес – Драко Родригес
Алонзо Менифилд – Эд Херман
Каролина Ковалькевич – Джессика Пенне.
Ранний предварительный кард:
Манель Капе — Оде Осборн
Майлз Джонс – Андерсон дос Сантос
Виктория Леонардо – Мелисса Гатто
Джонни Муньоз – Джейми Симмонс.
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