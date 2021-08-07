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Хабиб отреагировал на победу Садулаева на Олимпиаде

Хабиб отреагировал на победу Садулаева на Олимпиаде
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил четырёхкратного чемпиона мира и Европы по вольной борьбе, россиянина Абдулрашида Садулаева с завоеванием золотой медали летней Олимпиады-2020 в Токио. Абдулрашид выступает в весовой категории до 97 кг. В решающей схватке Садулаев со счётом 6:3 одолел представителя США Кайла Снайдера.

«Мои поздравления, Абдулрашид. Ещё раз доказал, что лучший в своём деле», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Золото Игр в Токио стало вторым в карьере Абдулрашида. Награду высшей пробы он уже выигрывал на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Ранее сообщалось, что Садулаев станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр.

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