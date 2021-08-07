Мусаси: Уайдман должен завершить карьеру

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси считает, что бойцу UFC Крису Уайдману стоит завершить карьеру.

«Уайдман должен завершить карьеру. Он очень хочет вернуться, но его время позади. Может быть, я высказываюсь слишком резко, он может вернуться, он опытен. Но кому это нужно? Посмотрите на его список травм. Я читал, что за свою карьеру он перенёс 29 операций. Можно сказать, что он наполовину робот. Это словно тебе лет 70, но ты хочешь жить полноценной жизнью.

Конечно, это не моё дело, но если бы я перенёс 30 операций, то уже был бы на пенсии. К тому же все его поражения были очень тяжёлыми», — приводит слова Мусаси Middle Easy.

Напомним, ранним утром 25 апреля по московскому времени Крис Уайдман выступил на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Боец встретился с Юрайей Холлом. На старте встречи Крис пробил лоу-кик и сломал свою ногу о ногу соперника. Уайдман покинул октагон на носилках. Боец продолжает восстановление после травмы.