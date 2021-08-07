Жозе Альдо: после победы над Муньосом получу большой бой, который приведёт меня к титулу

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо поделился ожиданиями от поединка с Педро Муньосом.



«Мы оба исповедуем атакующий стиль боя. Мы оба стремимся драться. Так что я ожидаю упорного противостояния. Я должен переживать из-за его атакующих навыков. Он хорош в этом, но стоит не забывать и о своих атаках. Я всегда являюсь фаворитом из-за моих достижений, но мне нужно делать всё постепенно. Педро — очередной вызов на моём пути. После этого, думаю, я получу большой поединок, который приведёт меня к титулу», — приводит слова Альдо официальный сайт UFC.



Бой пройдёт на турнире UFC 265 8 августа. Альдо последний раз появлялся в октагоне в декабре 2020 года. Тогда он встретился с Марлоном Верой и победил единогласным решением судей. Благодаря тому успеху бразилец закрыл серию из трёх поражений кряду. На данный момент ветеран лиги занимает пятое место в рейтинге легчайшего веса.



Что касается Муньоса, он последний раз бился в феврале нынешнего года. Тогда ему удалось справиться с Джимми Риверой, таким образом, Муньос прервал серию из двух поражений. Педро занимает восьмое место в рейтинге легчайшего веса.