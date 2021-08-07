Рафаэль Физиев: хочу, чтобы люди смотрели мои бои и не хотели их перематывать

Российский боец UFC Рафаэль Физиев признался, что хочет одерживать красивые победы в промоушене.

«Давит ли перед боями мысль, что нужно не просто побеждать, а делать это красиво?.. Конечно, давит. Одна из моих целей: чтобы люди смотрели мои бои и не хотели их перематывать. Чтобы от души смотрели. Чтобы бои были от начала и до конца интересными. Хочу запомниться фанатам ММА, это моё наследие. Хотя если победишь скучно, то сама победа, конечно, сгладит ситуацию.

Если взять пример Адесаньи, то он ведь больше на контратаках любит работать. А Ромеро вышел и встал, чтобы не устать со своей горой мышц и мощным ударом. И получилось: один раздёргивает, пытается поймать, а другой стоит. Адесанья же не побежит на него. Очень хорошо его понимаю: Ромеро неудобен для него стилистически.

Со мной то же самое может произойти: выйду с каким-нибудь борцом, а он в ответ на любую мою атаку будет падать мне в ноги. Или ударник, который просто будет выжидать, а я не смогу найти бреши в его обороне. Тоже получится скучный бой. Но если выиграю, это всё сгладит», — приводит слова Физиева Sport24.