В UFC вспомнили, как Льюис нокаутировал Волкова

Пресс-служба UFC в «Инстаграме» опубликовала нарезку лучших моментов поединка претендента на титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе Деррика Льюиса и российского бойца Александра Волкова.

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Поединок Александра Волкова и Деррика Льюиса состоялся в 2018 году на турнире UFC 229. Волков захватил инициативу с самого начала боя, но не сумел реализовать своё преимущество и ошибся в концовке поединка. Американский боец отправил россиянина в нокаут за 11 секунд до конца боя. Тот бой проходил в андеркарде поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Деррик Льюис в эти выходные проведёт поединок с Сирилем Ганом за временный титул чемпиона промоушена.