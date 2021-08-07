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В UFC вспомнили, как Льюис нокаутировал Волкова

В UFC вспомнили, как Льюис нокаутировал Волкова
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Пресс-служба UFC в «Инстаграме» опубликовала нарезку лучших моментов поединка претендента на титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе Деррика Льюиса и российского бойца Александра Волкова.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Поединок Александра Волкова и Деррика Льюиса состоялся в 2018 году на турнире UFC 229. Волков захватил инициативу с самого начала боя, но не сумел реализовать своё преимущество и ошибся в концовке поединка. Американский боец отправил россиянина в нокаут за 11 секунд до конца боя. Тот бой проходил в андеркарде поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Деррик Льюис в эти выходные проведёт поединок с Сирилем Ганом за временный титул чемпиона промоушена.

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