«Нет слов». Бразилец, нокаутировавший Хижняка в финале ОИ, прокомментировал свой успех

Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 75 кг Эберт де Консейсан Соуза прокомментировал завоевание золотой награды на Играх в Токио. По словам бразильца, этот успех стал «самым особенным моментом в его жизни».
«У меня по-прежнему нет слов относительно всего происходящего. Вне всяких сомнений, это самый особенный момент в моей жизни. Я много страдал, но сейчас могу сказать — я олимпийский чемпион, мы из Бразилии! Спасибо всем за то, что проживаете этот момент со мной и за то, что болеете за меня», — написал боксёр на своей странице в социальной сети.
Соответствующий пост доступен на странице бразильца в «Инстаграме».
Напомним, в финальном бою олимпийского турнира по боксу Соуза встретился с украинцем Александром Хижняком. Боксёр из Полтавы доминировал на протяжении всей схватки, но в третьем раунде зевнул мощный встречный боковой и проиграл нокаутом.
- 7 августа 2021
-
22:00
-
21:50
-
20:48
-
19:57
-
18:53
-
17:45
-
16:34
-
15:42
-
14:54
-
14:19
-
13:19
-
13:02
-
11:44
-
10:39
-
10:22
-
09:15
-
01:00
-
00:18
- 6 августа 2021
-
23:09
-
22:05
-
21:05
-
20:35
-
19:29
-
18:03
-
16:01
-
14:57
-
14:01
-
12:54
-
11:46
-
10:59
-
09:30
-
08:47
-
08:33
-
02:31
-
00:53