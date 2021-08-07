«Нет слов». Бразилец, нокаутировавший Хижняка в финале ОИ, прокомментировал свой успех

Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 75 кг Эберт де Консейсан Соуза прокомментировал завоевание золотой награды на Играх в Токио. По словам бразильца, этот успех стал «самым особенным моментом в его жизни».

«У меня по-прежнему нет слов относительно всего происходящего. Вне всяких сомнений, это самый особенный момент в моей жизни. Я много страдал, но сейчас могу сказать — я олимпийский чемпион, мы из Бразилии! Спасибо всем за то, что проживаете этот момент со мной и за то, что болеете за меня», — написал боксёр на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на странице бразильца в «Инстаграме».

Напомним, в финальном бою олимпийского турнира по боксу Соуза встретился с украинцем Александром Хижняком. Боксёр из Полтавы доминировал на протяжении всей схватки, но в третьем раунде зевнул мощный встречный боковой и проиграл нокаутом.