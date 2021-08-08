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Американец Майлс Джонс ярко нокаутировал бразильца дос Сантоса на турнире UFC 265

Американец Майлс Джонс ярко нокаутировал бразильца дос Сантоса на турнире UFC 265
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» в эти минуты проходит турнир UFC 265, в предварительном карде которого состоялся бой между представителями легчайшей весовой категории – 27-летним американцем Майлсом Джонсом и 36-летним Андерсоном дос Сантосом из Бразилии. Поединок этих бойцов завершился в третьем раунде яркой победой нокаутом в исполнении представителя США.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для Джонса эта победа стала третьей в UFC при одном поражении. Всего в ММА у него 11 побед. Для его оппонента из Бразилии третьим в престижном промоушене, на его счету лишь одна победа.

Напомним, что в главном бою вечера за титул временного пояса в тяжёлом весе сойдутся 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США.

UFC 2021. UFC 265, Хьюстон, США
Майлз Джонс (W) - Андерсон дос Сантос
08 августа 2021, воскресенье. 02:15 МСК
Майлз Джонс
Окончено
KO
Андерсон дос Сантос
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