Американец Майлс Джонс ярко нокаутировал бразильца дос Сантоса на турнире UFC 265

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» в эти минуты проходит турнир UFC 265, в предварительном карде которого состоялся бой между представителями легчайшей весовой категории – 27-летним американцем Майлсом Джонсом и 36-летним Андерсоном дос Сантосом из Бразилии. Поединок этих бойцов завершился в третьем раунде яркой победой нокаутом в исполнении представителя США.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для Джонса эта победа стала третьей в UFC при одном поражении. Всего в ММА у него 11 побед. Для его оппонента из Бразилии третьим в престижном промоушене, на его счету лишь одна победа.



Напомним, что в главном бою вечера за титул временного пояса в тяжёлом весе сойдутся 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США.