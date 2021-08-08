Физиев единогласным решением победил Грина на турнире UFC 265
Поделиться
В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» в эти минуты проходит турнир UFC 265, в заключительном поединке предварительного карда встретились представитель Киргизстана Рафаэль Физиев и американец Бобби Грин.
Бой завершился победой Физиева единогласным решением судей. Эта победа стала для него четвёртой подряд.
Напомним, что в главном бою вечера за титул временного пояса в тяжёлом весе сойдутся 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США.
Ранее в предварительном карде которого состоялся бой между представителями легчайшей весовой категории – 27-летним американцем Майлсом Джонсом и 36-летним Андерсоном дос Сантосом из Бразилии.
Поединок этих бойцов завершился в третьем раунде победой нокаутом в исполнении представителя США.
Комментарии
- 8 августа 2021
-
05:18
-
03:06
-
00:52
- 7 августа 2021
-
23:58
-
22:00
-
21:50
-
20:48
-
19:57
-
18:53
-
17:45
-
16:34
-
15:42
-
14:54
-
14:19
-
13:19
-
13:02
-
11:44
-
10:39
-
10:22
-
09:15
-
01:00
-
00:18
- 6 августа 2021
-
23:09
-
22:05
-
21:05
-
20:35
-
19:29
-
18:03
-
16:01
-
14:57
-
14:01
-
12:54
-
11:46
-
10:59
-
09:30
Партнерский контент