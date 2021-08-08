Физиев единогласным решением победил Грина на турнире UFC 265

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» в эти минуты проходит турнир UFC 265, в заключительном поединке предварительного карда встретились представитель Киргизстана Рафаэль Физиев и американец Бобби Грин.

Бой завершился победой Физиева единогласным решением судей. Эта победа стала для него четвёртой подряд.

Напомним, что в главном бою вечера за титул временного пояса в тяжёлом весе сойдутся 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США.

Ранее в предварительном карде которого состоялся бой между представителями легчайшей весовой категории – 27-летним американцем Майлсом Джонсом и 36-летним Андерсоном дос Сантосом из Бразилии.

Поединок этих бойцов завершился в третьем раунде победой нокаутом в исполнении представителя США.