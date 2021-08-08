Физиев после победного боя в UFC бросил вызов Хасбику
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Боец из Киргизстана Рафаэль Физиев после победы над американцем Бобби Грином на турнире UFC 265 вызвал на бой блогера Хасбика.
Видео можно посмотреть в аккаунте espnmma в «Инстаграме».
Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизстана единогласным решением судей. Эта победа стала для Физиева четвёртой подряд.
Ранее сообщалось, что переговоры о поединке между Хасбиком и Абдурозиком, вес каждого из которых не превышает 20 кг, а рост – одного метра, идут уже несколько месяцев. Организаторы отмечали, что препятствием к поединку стало несогласие Хасбика с ранее обговорённым вознаграждением. Речь шла о 7 млн рублей. По словам организаторов, маленький боец запросил сумму в 20 млн рублей.
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