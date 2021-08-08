Ган прокомментировал победу над Льюисом
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31-летний французский боец Сириль Ган прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с представителем США Дерриком Льюисом. Их бой прошёл на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Ган победил в третьем раунде нокаутом и стал временным чемпионом UFC.
«Прошлые несколько лет были не самыми простыми в моей карьере. Сейчас я действительно счастлив. И это не только для меня. Это для моего тренера, для друзей, для моей семьи, для страны.
Как я уже говорил, абсолютный чемпион — Фрэнсис Нганну, и, чтобы стать чемпионом, я должен драться с ним и, конечно, победить», — сказал Ган после боя.
Напомним, в предварительном карде боец из Киргизстана Рафаэль Физиев единогласным решением судей одержал победу над американцем Бобби Грином.
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