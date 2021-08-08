Менеджер Хабиба оставил колкое сообщение в адрес Макгрегора — Конор ответил

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, в шутливой манере высказался в адрес ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. В своём «твиттере» Конор отреагировал на успех бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Жозе Альдо в бою с Педро Муньосом на турнире UFC 265.



«Жозе Альдо — настоящая легенда», — написал Конор.



«А ты дур =к», — обратился к Макгрегору Али (в оригинале было завуалировано более грубое слово).



«Да благословит тебя Господь, приятель», — ответил Конор, добавив несколько смеющихся смайлов.

В главном бою вечера на UFC 265 в поединке за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встречались 36-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США. Ган одержал победу нокаутом в третьем раунде и стал временным чемпионом UFC. Абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является соотечественник Сирила, его бывший спарринг-партнёр Фрэнсис Нганну.