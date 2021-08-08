Хабиб рассказал, как в детстве расстроился из-за быстрой победы Тайсона

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как в детстве следил за карьерой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона. По словам россиянина, однажды слишком быстрая победа американца даже немного расстроила его.
«Я помню, как ты боксировал в феврале 2003 года. Это было 18 лет назад. Ты должен был драться с Клиффордом Эттьеном. За неделю до этого поединка все российские СМИ продвигали этот бой. Помню, что этот бой по московскому времени начинался в 5 утра. Я попросил отца, чтобы он разбудил меня. Я очень хотел посмотреть тот поединок. Отец меня разбудил. Но ты меня немного расстроил, Майк. Ты нокаутировал Эттьена в первом раунде. Как только бой начался, ты отправил его спать. Помню тот бой. Мы смотрели его с отцом в прямом эфире», — сказал Хабиб в беседе с Тайсоном на подкасте Майка в YouTube.
- 8 августа 2021
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
14:47
-
14:34
-
13:27
-
11:45
-
10:39
-
10:29
-
10:21
-
09:51
-
09:30
-
08:01
-
07:38
-
05:18
-
03:06
-
00:52
- 7 августа 2021
-
23:58
-
22:00
-
21:50
-
20:48
-
19:57
-
18:53
-
17:45
-
16:34
-
15:42
-
14:54
-
14:19
-
13:19
-
13:02
-
11:44
-
10:39
-
10:22
-
09:15
-
01:00