Хабиб рассказал, как в детстве расстроился из-за быстрой победы Тайсона

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как в детстве следил за карьерой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона. По словам россиянина, однажды слишком быстрая победа американца даже немного расстроила его.

«Я помню, как ты боксировал в феврале 2003 года. Это было 18 лет назад. Ты должен был драться с Клиффордом Эттьеном. За неделю до этого поединка все российские СМИ продвигали этот бой. Помню, что этот бой по московскому времени начинался в 5 утра. Я попросил отца, чтобы он разбудил меня. Я очень хотел посмотреть тот поединок. Отец меня разбудил. Но ты меня немного расстроил, Майк. Ты нокаутировал Эттьена в первом раунде. Как только бой начался, ты отправил его спать. Помню тот бой. Мы смотрели его с отцом в прямом эфире», — сказал Хабиб в беседе с Тайсоном на подкасте Майка в YouTube.