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Дана Уайт высказался о поединке между Ганом и Льюисом

Дана Уайт высказался о поединке между Ганом и Льюисом
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал бой за временный титул в тяжелом весе между французским бойцом Сирилем Ганом и Дерриком Льюисом из США. Их поединок прошёл на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Ган победил в третьем раунде.

«Это было круто. Всё, о чём я говорил перед этим боем, оказалось правдой. Два лучших тяжеловеса в мире, сражающихся друг с другом. Один победил Фрэнсиса Нганну, всё так? Другой не знал поражений. Интерес к бою был огромен. Победителем стал Сириль, и надо признать, он выглядел невероятно», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В со-главном бою вечера экс-чемпион промоушена Жозе Алдо разделил октагон с соотечественником Педро Муньосом. Бой бразильцев продлился все 15 минут и завершился победой ветерана ММА Алдо единогласным решением.

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