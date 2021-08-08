Альдо рассчитывает подраться с Диллашоу в декабре

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо назвал желаемого соперника после победы над Педро Муньосом на UFC 265.
«Для меня было бы здорово встретиться в следующем бою с Ти Джеем Диллашоу. Рассчитываю, что это случится в декабре.
Я уверен, что мы покажем отличную схватку. Это тот поединок, который мы сейчас рассчитываем получить», – цитирует Альдо MMAJunkie.
Альдо победил Муньоса единогласным решением судей. Диллашоу две недели назад победил Кори Сэндхагена.
В главном бою вечера на UFC 265 в поединке за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встречались 36-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США. Ган одержал победу нокаутом в третьем раунде и стал временным чемпионом UFC. Абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является соотечественник Сирила, его бывший спарринг-партнёр Фрэнсис Нганну.
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