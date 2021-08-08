Официально объявлен следующий бой Фёдора Емельяненко

Боец Bellator Фёдор Емельяненко проведёт следующий бой против Тимоти Джонсона, об этом сообщил официальный «твиттер» организации.



«Фёдор вернулся! Последний император против Тимоти Джонсона, в субботу, 23 октября на ВТБ Арене», – подписана фотография Емельяненко и президента Bellator Скотта Коккера.



Не исключено, что для Емельяненко этот бой станет последним в карьере, хотя по контракту с лигой у него остаётся два поединка. Последний раз он появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда Фёдор на турнире в Японии досрочно победил Куинтона Джексона.



Что касается Джонсона, он последний раз бился в июне 2021 года. На турнире Bellator 261 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) американец единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому.