Куат Хамитов: сегодня мы как целая страна опозорились перед всем миром!

Известный казахстанский боец Куат Хамитов прокомментировал выступление сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио.



«Это Олимпиада показала, что как страна мы умерли. Это позор! Почему, потому что, все развитые страны с каждым годом развиваются, растут, становятся лучше, а мы с каждым годом всё хуже. Никакого развития в стране, даже в спорте! Я рад что так случилось, потому что всё шло к этому. Никто не хочет работать, все хотят быстро для галочки и чисто для отчёта. Привозят легионеров, на местных спортсменов смотрят как на скот, выбрасывают на ветер деньги на футбол и на ненужные вещи… Всё делается так, будто мы живём в автономной республике!



Я считаю нужно всю старую систему уничтожить! Убрать всех, кто занимался делами спорта до этого, и начать всё сначала. Убрать всех стариков и дать шанс молодым. Министерство спорта отделить от туризма и культуры. Взять под контроль всю финансовую часть. Сегодня мы как целая страна опозорились перед всем миром! Наши соседи в открытую смеются над нами, мы как нация сидим и смотрим на это как беспомощные… Когда мы все сплотимся и начнём работать во благо одной страны, а не для личной выгоды. Где наши старшие, где патриоты!? Пора всем проснуться, пора!» — написал боец в своём «инстаграме».



По итогам игр Казахстан завоевал 8 бронзовых медалей. Впервые за историю участий Казахстана на летних Олимпийских играх делегация не заработала ни одной золотой и ни одной серебряной медали. В итоговом медальном зачёте страна заняла 83-е место.