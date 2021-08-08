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Магомед Исмаилов провёл спарринг с экс-чемпионом OneFC

Магомед Исмаилов провёл спарринг с экс-чемпионом OneFC
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал свежее видео на своей странице в «Инстаграме». На нем Исмаилов проводит спарринг с российским экс-чемпионом OneFC в легчайшем весе Алаверди Рамазановым.

«Ты где брат, я готов дать тебе ещё один шанс», — подписал пост Исмаилов.

35-летний Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой он провёл в декабре 2020 года, победив Ивана Штыркова. 1 октября Исмаилова ожидает реванш с Владимиром Минеевым. На счету Магомеда 17 побед, два поражения и одна ничья.

Напомним, в январе 26-летний Алаверди проиграл поединок за титул чемпиона в легчайшем весе представителю Тайланда Капитану Петчьинди.

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Ранее Исмаилов показал, как он проводит свою тренировку. На видео Исмаилов выполняет серию ударов в так называемом бою с тенью на фоне дорогой машины, причём сперва удары якобы показаны в реальном времени, а потом — в замедленном режиме.

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