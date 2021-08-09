Александр Шлеменко может вернуться в Bellator

Российский боец ММА Александр Шлеменко может провести поединок на грядущем турнире Bellator, который состоится 23 октября в Москве. В главном бою вечера Фёдор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном, об этом заявил владелец лиги Скотт Кокер.

«Да, это возможно. Но этими вопросами занимаются наши матчмейкеры», — цитирует Кокера ТАСС.

Напомним, 37-летний Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе. Россиянин выступал под эгидой американского промоушена с 2010 по 2018 год. За этот срок Шторм успел одержать 12 побед, потерпел 5 поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Свой последний поединок Шлеменко провёл в мае этого года, одолев единогласным решением судей бразильца Марио Сантоса.

Последний раз Фёдор Емельяненко появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда Фёдор на турнире в Японии досрочно победил Куинтона Джексона.

Что касается Джонсона, он последний раз бился в июне 2021 года. На турнире Bellator 261 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) американец единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому.