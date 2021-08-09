Джо Роган — о весогонке в ММА: это узаконенное мошенничество

Известный комментатор UFC Джо Роган раскритиковал систему весогонки в ММА.

«Моя позиция такова, что это узаконенное мошенничество. Я считаю, что если посмотреть на весогонку, то в целом это когда ты делаешь вид, что весишь меньше, чем на самом деле.

Вы же видите, как бойцы ползут к весам, иногда перед ними гаснет свет. Представьте, что вы гоняете вес за 24 часа до боя в клетке. Это самое тупое, что мы делаем. Это буквально самая тупая вещь, которую мы можем сделать в этом виде спорта.

Есть компания, которая называется ONE FC. Я не знаю, как они это делают, но у них в Сингапуре есть какой-то тест на гидратацию, который применяется в отношении к спортсменам», — цитирует Рогана Sportskeeda.

Напомним, в ONE FC замеряется уровень воды в организме, если жидкости в теле слишком мало, то такой спортсмен не допускается к бою.