Хавьер Мендес: Конор — неконтролируемый идиот

Тренер Хавьер Мендес отреагировал на твит Конора Макгрегора о покойном отце его подопечного — Хабиба Нурмагомендова.
«Кому должен понравиться Конор после такого комментария? Многие потеряли из-за коронавируса семьи, бизнес, вообще всё, а ты над этим смеёшься? Ты шутишь?
Ты просто идиот. Это словно нож, воткнутый людям в сердце. Конор – неконтролируемый идиот», – цитирует Мендеса Sportskeeda.
Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло». Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.
«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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