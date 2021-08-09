Президент Bare Knuckle FC прокомментировал возможное завершение карьеры Пейдж Ванзант

Президент промоушена Bare Knuckle FC Дэвид Фельман рассказал, что звезда организации Пейдж Ванзант может скоро закончить карьеру.

«Мы встретимся с ней на следующей неделе. Я буду во Флориде, мы сядем с Пейдж и нашей менеджерской командой и все выясним. Что бы ни случилось, но будет отлично, если Пейдж захочет снова драться в BKFC, ведь у нас сложились отличные рабочие отношения. А если же она решит двигаться в другом направлении и если это не принесет нам финансовой выгоды, то всякое может произойти.

Ванзант — командный игрок. Я думаю, что мы найдем способ, чтобы все сработало, и еще увидим Пейдж в BKFC», — цитирует Фельдмана Middle Easy.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июля Пейдж Ванзант встретилась с другой экс-представительницей UFC Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Британи Хёрд.

До перехода в Bare Knuckle FC Ванзант долгое время выступала в UFC.