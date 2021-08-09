Президент Bare Knuckle FC прокомментировал возможное завершение карьеры Пейдж Ванзант

Президент промоушена Bare Knuckle FC Дэвид Фельман рассказал, что звезда организации Пейдж Ванзант может скоро закончить карьеру.
«Мы встретимся с ней на следующей неделе. Я буду во Флориде, мы сядем с Пейдж и нашей менеджерской командой и все выясним. Что бы ни случилось, но будет отлично, если Пейдж захочет снова драться в BKFC, ведь у нас сложились отличные рабочие отношения. А если же она решит двигаться в другом направлении и если это не принесет нам финансовой выгоды, то всякое может произойти.
Ванзант — командный игрок. Я думаю, что мы найдем способ, чтобы все сработало, и еще увидим Пейдж в BKFC», — цитирует Фельдмана Middle Easy.
Напомним, в ночь с 23 на 24 июля Пейдж Ванзант встретилась с другой экс-представительницей UFC Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Британи Хёрд.
До перехода в Bare Knuckle FC Ванзант долгое время выступала в UFC.
- 9 августа 2021
-
14:45
-
12:57
-
12:18
-
11:08
-
09:36
-
00:48
- 8 августа 2021
-
23:45
-
22:46
-
21:54
-
21:22
-
20:21
-
18:56
-
17:53
-
16:49
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
14:47
-
14:34
-
13:27
-
11:45
-
10:39
-
10:29
-
10:21
-
09:51
-
09:30
-
08:01
-
07:38
-
05:18
-
03:06
-
00:52
- 7 августа 2021
-
23:58
-
22:00
-
21:50
-
20:48