Джо Роган рассказал о том, как Ковингтона должны были уволить из UFC

Известный комментатор UFC Джо Роган рассказал, что в реальной жизни боец в полусреднем весе Колби Ковингтон совсем не похож на того, кто выходит в октагон.
«Ковингтон — приятный парень. Как-то я отдыхал с ним в клубе The Comedy Store. Вы знаете его историю? Его планировали исключить из UFC, а у Колби был назначен бой с Демианом Майей. Ему сказали, что его стиль — скучный.
Я не знаю, кто ему это говорил и какими словами, но, в общем, Ковингтон сказал мне: «Они заявили, что я скучный и что меня уволят даже в случае победы». А затем у него был бой с Демианом Майей в Бразилии, и он начал использовать трэш-ток.
Этот парень не пьёт ничего крепче воды. Он тренируется так, как никто другой. Ковингтон никогда не ходит на вечеринки, он очень предан работе. Его образ — это плод отчаяния. Он выдумал этот образ. Если вы поговорите с ним в реальной жизни, то поймёте: он вообще не такой. Ковингтон словно плохой парень из рестлинга», — цитирует Джо Рогана Sportskeeda.
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