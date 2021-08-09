Брайан Кастаньо — о бое с Тимом Цзю: Если у них есть $ 10 млн, я поплыву в Австралию

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо рассказал, что готов подраться с австралийским проспектом Тимом Цзю у него на родине, только если ему заплатят $ 10 млн.
«Если у них есть $ 10 млн, я поплыву в Австралию из Аргентины и побью Цзю у него дома, а затем вернусь обратно на самолёте. Я никогда никого не избегал. Если вы посмотрите на моё резюме, то я дрался во Франции и Америке, хотя это не мои родные страны.
Цзю говорит о том, что я не хочу драться в Австралии. С другой стороны, он сам прячется в Австралии и не хочет её покидать. Чтобы вызывать всех в моём дивизионе, Цзю следует приехать в США, которые являются Меккой бокса. Америка — это то место, где нужно показывать, из какого теста ты сделан. Цзю никогда не покинет Австралию», — цитирует Брайана Fightnews.
Напомним, Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермеллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.
- 9 августа 2021
-
16:58
-
16:45
-
14:45
-
12:57
-
12:18
-
11:08
-
09:36
-
00:48
- 8 августа 2021
-
23:45
-
22:46
-
21:54
-
21:22
-
20:21
-
18:56
-
17:53
-
16:49
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
14:47
-
14:34
-
13:27
-
11:45
-
10:39
-
10:29
-
10:21
-
09:51
-
09:30
-
08:01
-
07:38
-
05:18
-
03:06
-
00:52
- 7 августа 2021
-
23:58
-
22:00