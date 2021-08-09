Брайан Кастаньо — о бое с Тимом Цзю: Если у них есть $ 10 млн, я поплыву в Австралию

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо рассказал, что готов подраться с австралийским проспектом Тимом Цзю у него на родине, только если ему заплатят $ 10 млн.

«Если у них есть $ 10 млн, я поплыву в Австралию из Аргентины и побью Цзю у него дома, а затем вернусь обратно на самолёте. Я никогда никого не избегал. Если вы посмотрите на моё резюме, то я дрался во Франции и Америке, хотя это не мои родные страны.

Цзю говорит о том, что я не хочу драться в Австралии. С другой стороны, он сам прячется в Австралии и не хочет её покидать. Чтобы вызывать всех в моём дивизионе, Цзю следует приехать в США, которые являются Меккой бокса. Америка — это то место, где нужно показывать, из какого теста ты сделан. Цзю никогда не покинет Австралию», — цитирует Брайана Fightnews.

Напомним, Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермеллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.