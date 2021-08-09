Чемпион WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал выступление российских боксёров на Олимпиаде в Токио. Бетербиев похвалил всех участников соревнований, отметив, что они помогли продемонстрировать силу российского бокса.



«Поздравляю наших боксёров-олимпийцев! Очень рад за тех, кто сумел выиграть олимпийские медали!



Вы — гордость российского бокса, Альберт Батыргазиев, Муслим Гаджимагомедов, Имам Хатаев, Андрей Замковой, Глеб Бакши и Зенфира Магомедалиева.



Я уверен, что с той поддержкой, которую оказывают нашим ребятам в Федерации бокса России, на следующей Олимпиаде результаты будут ещё лучше», — написал Артур Бетербиев в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно на странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».

Напомним, на Олимпиаде в Токио российская команда заняла третье место в боксёрском зачёте. На счету сборной шесть медалей — 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.