Чемпион WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал выступление российских боксёров на Олимпиаде в Токио. Бетербиев похвалил всех участников соревнований, отметив, что они помогли продемонстрировать силу российского бокса.
«Поздравляю наших боксёров-олимпийцев! Очень рад за тех, кто сумел выиграть олимпийские медали!
Вы — гордость российского бокса, Альберт Батыргазиев, Муслим Гаджимагомедов, Имам Хатаев, Андрей Замковой, Глеб Бакши и Зенфира Магомедалиева.
Я уверен, что с той поддержкой, которую оказывают нашим ребятам в Федерации бокса России, на следующей Олимпиаде результаты будут ещё лучше», — написал Артур Бетербиев в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно на странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».
Напомним, на Олимпиаде в Токио российская команда заняла третье место в боксёрском зачёте. На счету сборной шесть медалей — 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.
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