Джо Роган: Камару Усман и близко не полусредневес

Комментатор UFC Джо Роган поднял вопрос о проблемах процедуры взвешивания перед боями на примере чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. По словам Рогана, Усман, выступая в полусреднем весе, не является полусредневесом.



«Возьмём такого парня, как Камару Усман. Он является чемпионом UFC в полусреднем весе. Его вес составляет 77 кг. Возможно, он весит столько около часа. А потом он набирает вес до 90 кг. Вы стоите рядом с ним и спрашиваете себя: «Этот парень может весить 77 кг?» Это не так. Он и близко не полусредневес, но при этом он чемпион UFC в полусредней весовой категории», — цитирует Джо Рогана Sports Keeda.



Камару Усман 6 ноября проведёт реванш с Колби Ковингтоном. Бой состоится на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.