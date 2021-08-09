Суд отклонил иск о нарушении контракта Мэнни Пакьяо с компанией Paradigm Sports

Дейл Кинселл, адвокат боксёра Мэнни Пакьяо, сообщил, что иск компании Paradigm Sports о нарушении контракта с боксёром был отклонён.
«Как верно сказал сенатор Пакьяо, после того как иск был подан в июне, он имеет полное право участвовать в поединке 21 августа с Эрролом Спенсом. Сегодня суд отклонил иск Paradigm. Пакьяо с нетерпением ждёт встречи со Спенсом 21 августа», — приводит слова адвоката боксёра Дейла Кинселла BJPenn.
В феврале 2020 года Paradigm Sports начала сотрудничество с Пакьяо, в планах компании было заключить договор на четыре боя с компанией DAZN. Первым боем должен был стать поединок с Майки Гарсией в Саудовской Аравии.
Но Пакьяо после совета друзей вернулся к сотрудничеству с компанией Эла Хэймона Premier Boxing Champions и подписал контракт на бой с Эрролом Спенсом, несмотря на то что контракт на поединок с Майки Гарсией был уже готов.
Майки Гарсия после этого расторг контракт с Paradigm Sports.
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