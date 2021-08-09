Дос Сантос: надеялся, что стану отличным вариантом для последнего боя Фёдора Емельяненко

Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос раскритиковал выбор соперника для прощального боя Фёдора Емельяненко.



«Не хочу показаться неуважительным, но надеялся, что стану отличным вариантом для завершения карьеры Фёдора Емельяненко. Думал, что он хотел отличного боя, который будет интересен фанатам. Например, боя со мной, Оверимом или Вердумом. Я представлял себе что-то подобное, но реальность оказалась совершенно противоположной.



Не знаю, как пойдёт бой, не буду его осуждать, но считаю, что другой бой был бы интереснее или, по крайней мере, привлёк бы больше внимания, будь соперником я, Оверим, Вердум или Барнетт.



Я фанат Фёдора, он величайший чемпион в истории супертяжёлого веса, но для его последнего боя он хотел подарить фанатам супербой, который привлёк бы внимание всего мира. Но, как мне кажется, выбор Тимоти Джонсона всех разочаровал», — цитирует дос Сантоса MMAFighting.