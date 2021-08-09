Евгений Гончаров проведёт бой с Даниэлем Омельянчуком в Минске

Российский боец Евгений Гончаров проведёт бой с Даниэлем Омельянчуком 11 сентября в Минске на турнире ACA 128. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Экс-чемпион лиги ACA, российский тяжеловес Евгений Гончаров возвращается в ACA с амбициями вернуть себе чемпионский пояс. Ранее был анонсирован бой Гончарова с Франсимаром Баррозу, но из-за семейных проблем у бразильца россиянин получил нового соперника. Учитывая амбиции Гончарова, ему предстоит поспорить сразу с первым номером рейтинга ACA, польским «вышибалой» Даниэлем Омельянчуком», — сообщил Яценко.

34-летний Гончаров — экс-чемпион ACA в тяжёлом весе. В его активе 16 побед при трёх поражениях. В активе Омельянчука 25 побед, 10 поражений и одна ничья.

Поединок пройдёт в Минске на турнире ACA 128 Falcon Club Minsk.