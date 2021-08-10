Тайсон Фьюри в шестой раз стал отцом
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри в шестой раз стал отцом. Об этом спортсмен сообщил в своём «твиттере». Жена Фьюри Пэрис родила дочь, которую назвали Афиной.
Следующий бой Фьюри проведёт 9 октября с Деонтеем Уайлдером.
Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 9 октября.
В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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