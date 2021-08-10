Дана Уайт: Хабиб ушёл. Поверьте мне, я пытался сделать всё, что мог

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

«Я отбросил все надежды, и вам советую сделать это сделать. Хабиб ушёл. Поверьте мне, я пытался сделать всё, что мог. Я пытался уговорить его остаться, но он закончил. Хабиб становится тренером. Он прошёл всю карьеру непобежденным и ушёл непобежденным. Теперь Хабиб – непобежденный тренер. Этот парень во всём достигнет успеха, он продолжает быть успешным. Хабиб переходит к новой главе своей жизни», – цитирует Уайта bjpenn.com.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры ещё 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Президент UFC Дана Уайт долгое время безуспешно пытался убедить россиянина вернуться в октагон.