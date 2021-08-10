Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от боя Нганну-Ган

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, что ожидает от боя за титул в тяжёлом весе, в котором Фрэнсис Нганну сразится с Сирилем Ганом.



«Мне нравится бой Ган — Нганну. Мне он нравится, потому что вы видели последний поединок Фрэнсиса. Он не дерётся так, как раньше, теперь это терпеливый Фрэнсис. Такой Нганну — это серьёзно. Так что Фрэнсис теперь другой, и он по-прежнему чемпион тяжёлого дивизиона. Впрочем, Ган тоже опасен. Я бы назвал его интеллектуальным Ганом из-за того, что он не бьёт хаотично, а придерживается определённой системы», – цитирует Адесанью Sportskeeda.



Напомним, в Хьюстоне 8 августа на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265. В главном бою вечера в поединке за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встретились 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США. В третьем раунде Ган одержал победу над Льюисом нокаутом и стал временным чемпионом UFC.



При этом абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является соотечественник Сириля, его бывший спарринг-партнёр Фрэнсис Нганну.