Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко проведёт следующий бой с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело», об этом рассказал менеджер Александра Азамат Бостанов.
«Да, следующий бой Александр проведёт против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», – рассказал Бостанов в интервью Sport24.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Ранее агент Емельяненко рассказал, что бой с Джиганом всё же состоится. В данный момент боец находится на сборах в Карачаево-Черкессии.
Напомним, что недавно российский промоутер Камил Гаджиев высказал своё мнение о том, что Александр Емельяненко больше не в состоянии драться из-за проблем с режимом.
- 10 августа 2021
-
13:07
-
12:09
-
10:59
-
09:57
-
05:33
-
00:51
- 9 августа 2021
-
23:36
-
22:32
-
21:59
-
19:55
-
18:49
-
17:57
-
16:58
-
16:45
-
14:45
-
12:57
-
12:18
-
11:08
-
09:36
-
00:48
- 8 августа 2021
-
23:45
-
22:46
-
21:54
-
21:22
-
20:21
-
18:56
-
17:53
-
16:49
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
14:47
-
14:34
-
13:27
-
11:45