Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко проведёт следующий бой с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело», об этом рассказал менеджер Александра Азамат Бостанов.



«Да, следующий бой Александр проведёт против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», – рассказал Бостанов в интервью Sport24.



Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.



Ранее агент Емельяненко рассказал, что бой с Джиганом всё же состоится. В данный момент боец находится на сборах в Карачаево-Черкессии.



Напомним, что недавно российский промоутер Камил Гаджиев высказал своё мнение о том, что Александр Емельяненко больше не в состоянии драться из-за проблем с режимом.