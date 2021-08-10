Аскар Аскаров рассчитывает в декабре забрать чемпионский пояс у Морено в декабре

Боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров рассказал как проходит его восстановление после перелома руки. На UFC Vegas 33 Аскаров Должен был подраться с Алексом Питерсом, однако из-за травмы Аскара бой был отменён.



«Всех приветствую. Благодарю каждого, кто спрашивает и переживает за меня! Я уже начал плавно входить в тренировочный процесс и в декабре, буду готов забрать пояс у Брендона Морено. Хочу сказать спасибо работникам UFCPI за помощь в реабилитации», – подписал Аскаров пост в «Инстаграме».

Напомним, Аскаров провёл последний бой 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. Таким образом, в UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.



Перес же в своём последнем бою уступил Дейвисону Фигейреду в ноябре 2020 года на UFC 255. В семи боях на UFC он потерпел лишь одно поражение.