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Аманда Нуньес выздоровела от коронавируса

Аманда Нуньес выздоровела от коронавируса
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Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес выздоровела от коронавируса. Нуньес уже приступила к тренировкам, свой следующий бой она планирует провести до декабря, об этом сообщил ESPN со ссылкой на владельца зала ATT Дэна Ламберта.

Напомним, 7 августа должен был состояться бой Нуньес с Джулианной Пенья. Однако тест спортсменки на коронавирус показал положительный результат.

33-летняя Аманда Нуньес выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок бразильская спортсменка провела в марте 2021 года, победив представительницу Австралии Меган Андерсон в первом раунде.

Всего на счету Аманды 25 боёв в MMA, в которых она одержала 21 победу и потерпела четыре поражения.

В последний раз 31-летняя Пенья выходила в октагон в январе 2021 года, одержав досрочную победу над Сарой Макмэнн.

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