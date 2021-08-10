Новорождённая дочь Тайсона Фьюри переведена в реанимацию

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил в своём «инстаграме», что его новорожденная дочь Афина переведена в отделение интенсивной терапии.
«Малышку Афину вернули в отделение интенсивной терапии. Пожалуйста, помолитесь за неё», — написал британец, добавив фотографию с дочерью.
Фото: https://www.instagram.com/gypsyking101/?hl=ru
Афина стала шестым ребёнком в семье Тайсона и его жены Пэрис. У пары есть также две дочери и трое сыновей.
Следующий бой Фьюри проведёт 9 октября с Деонтеем Уайлдером.
Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 9 октября.
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