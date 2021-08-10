Олимпийский чемпион по борьбе поприветствовал Дану Уайта

Американец Гейбл Дэн Стивенсон, ставший золотым медалистом летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе, поприветствовал президента UFC Дану Уайта. Соответствующий пост он разместил в своём «твиттере».

Пост можно посмотреть на странице GableSteveson в «Твиттере».

В финальном поединке Олимпиады-2020 Стивенсон, выступающий в весовой категории до 125 кг, в упорной борьбе одолел представителя Грузии Гено Петриашвили.

Напомним, победу в медальном зачёте Игр в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17).

Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.