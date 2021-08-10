Редкач похвалил бразильца, который нокаутировал Хижняка в финале Олимпиады

Украинский боксёр Иван Редкач комплиментарно высказался о золотом медалисте Олимпийских игр в Токио бразильце Эберте Консейсане. В финале Игр Консейсан, выступающий в весовой категории до 75 кг, одолел соотечественника Редкача — Александра Хижняка.



«Все обсуждают ошибку Хижняка и справедливость остановки боя, но мало кто по-настоящему отдаёт должное этому парню. На пути к золотой медали 23-летний бразилец Эберт Консейсан Соуза неожиданно победил таких сильных боксёров, как казахстанец Абильхан Аманкул (призёр чемпионата мира и Азии), россиянин Глеб Бакши (чемпион мира), украинец Александр Хижняк (чемпион мира и Европы).



По ходу турнира бразилец показал, что является достаточно техничным и пластичным боксёром, умеющим думать и обладающий неплохим арсеналом. В финальном бою Соуза продемонстрировал характер, выдержав 2 раунда сумасшедшего прессинга от Хижняка, и выждал свой шанс. Просто отдайте этому парню должное, ведь на него никто не ставил», — написал Редкач в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Редкача в «Инстаграме».