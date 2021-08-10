Александр Волков отработал новое «таранное» движение на тренировке. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, в своём «инстаграме» поделился видеозаписью с тренировки.
«Отрабатываю новое таранное движение!» — написал Волков.
Волков отработал новое «таранное» движение на тренировке:
Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46. Таким образом, в своём 10-м бою на UFC Волков потерпел третье поражение. Всего за карьеру на его счету 33 победы и 9 поражений.
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