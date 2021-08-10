Бой Пакьяо — Спенс отменён. У Мэнни новый соперник

Поединок между чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом и бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо отменён. Об этом в своём «твиттере». сообщил журналист Майк Коппинджер.



Причиной отмены боя стала травма, полученная Спенсом, — речь идёт о разрыве сетчатки левого глаза. По сведениям источника, следующим соперником Пакьяо станет бывший претендент на титул по версии WBC Йорденис Угас.



Поединок Спенса и Пакьяо должен был пройти 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо он стал бы первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.