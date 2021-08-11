«Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай». Макгрегор показал тренировку со сломанной ногой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал, как проходят его тренировки с травмированной ногой.



«Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай», — написал Конор Макгрегор.

Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Конор травмировал ногу на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Макгрегор тогда как раз и сломал ногу.



Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.