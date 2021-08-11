В UFC подтвердили турнир в Абу-Даби 30 октября. Там должен пройти реванш Ян — Стерлинг

В UFC официально подтвердили, что турнир UFC 267 состоится 30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.



«Мы возвращаемся в Абу-Даби в октябре. Абу-Даби — невероятный город, я люблю это место и его людей. Я говорил, что мы работаем над многими вещами. Я планирую завершить все переговоры этим летом и не могу дождаться момента, когда смогу подробнее рассказать обо всём, над чем мы работаем», — приводит слова Даны Уайта пресс-служба UFC.



«Это действительно особая веха для Абу-Даби и очередной пример прочности нашего партнёрства с UFC, а также готовности нашего города проводить самые важные спортивные мероприятия. После успеха предыдущих турниров в Абу-Даби нашей конечной целью всегда было возвращение болельщиков, и благодаря напряжённой работе, сотрудничеству и координации между государственными структурами Абу-Даби с нашими партнёрами из UFC мы ещё раз сможем достичь этого, снова дав возможность болельщикам испытать яркие эмоции от посещения разных мероприятий в безопасной обстановке, что по-прежнему остаётся нашим главным приоритетом», — добавил Али Хасан Аль-Шаиба, исполнительный директор по туризму и маркетингу DCT Абу-Даби.



Ожидается, что главным событием вечера станет титульный бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой, а в со-главном состоится реванш между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном за чемпионский пояс легчайшего дивизиона.