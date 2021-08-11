Боец ММА Кудин получил 2,5 года лишения свободы в Беларуси

Боец ММА Алексей Кудин, экстрадированный из России, получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
«Будет ли защита обжаловать приговор суда? Я пока не могу ответить на данный вопрос, так как не знаю позицию Алексея. Сказал, что будет думать. Встречусь с ним в Жодино в СИЗО и уточню его позицию по вопросу обжалования приговора.
Ему от максимального срока было назначена только половина, кроме этого зачли в наказание время нахождения в СИЗО в Москве и в СИЗО в Беларуси, а также под домашним арестом.
В своем последнем слове в суде он говорил о том, что хочет выступать под государственным флагом Республики Беларусь и быть полезным стране», — приводит слова адвоката Марины Крумач Sputnik.by.
Алексей Кудин принимал участие в протестах после президентских выборов в Беларуси и был задержан в Московской области 21 января. В феврале белорусская генпрокуратура направила российской стороне запрос на выдачу спортсмена. В конец июля 2021 года спортсмен был выдан Минску.
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